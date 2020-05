Laboratório é interditado em MS após exames apresentarem falso positivo para Covid-19

O maior inimigo de Bolsonaro

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Duas unidades de um laboratório particular de Campo Grande (MS) foram fechadas pela secretaria de saúde do estado, segundo informou o titular da pasta, Geraldo Resende, nesta segunda-feira (4). O nome do estabelecimento não foi divulgado.

Em uma das unidades, de acordo com Resende, foram registrados testes com falsos positivos para o novo coronavírus. Os exames estavam fora do padrão exigido.

A interdição ocorreu por falta de alvará da vigilância sanitária e outros problemas, de acordo com o governo. O laboratório terá sete dias para se adequar à legislação e voltar a operar.

Com duas novas confirmações de casos nesta segunda-feira (4), Mato Grosso do Sul possui 274 registros do novo coronavírus. São dez mortes pela Covid-19 no estado.