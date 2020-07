KiKi fala de heróis e pandemia

Amazonas precisa respirar

Revelada pelo diretor Barry Jenkins em Se a Rua Beale

Pudesse Falar, KiKi Layne mostra outro lado em The Old Guard. Ela falou com o Estadão.

Você é fã de Marvel e de super-heróis. Acha que os imortais do Old Guard são uma espécie de super-herói?

O Old Guard tem algumas qualidades de super-herói. Mas acho que tudo é muito mais fundado na realidade. Embora tenham essas habilidades extraordinárias, eles lutam com coisas muito humanas, como tristeza, perda e solidão.

No fim, todas as vidas estão conectadas?

É um clichê, mas sim. Estamos todos aqui ao mesmo tempo, e pequenas decisões que tomamos não afetam apenas nós mesmos. Se você pensar em tudo o que está acontecendo no mundo, a razão pela qual estamos fazendo distanciamento social é que, mesmo que você não esteja doente, pode infectar outra pessoa. Não se trata só de você.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.