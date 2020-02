Justiça do RJ obriga casal de franceses com suspeita de coronavírus a ficar internado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu à cidade de Paraty (a 250 km da capital fluminense) o direito de manter em internação hospitalar um casal de turistas franceses suspeito de ter contraído o coronavírus.O Tribunal de Justiça do estado confirmou a informação, mas disse que o processo está em segredo de Justiça e que por isso não poderia divulgar a decisão. "O que sabemos é que, até agora, há apenas uma suspeita da doença. Não houve ainda confirmação de que os dois estejam com o coronavírus", disse o órgão.Questionado se a internação foi compulsória, o TJ confirmou: "A internação foi compulsória porque foi contra a vontade do casal, mas não podemos afirmar que a juíza utilizou esse termo porque não tivemos acesso à decisão", escreveu a assessoria de imprensa.A Prefeitura de Paraty informou que a equipe do Hospital Municipal Hugo Miranda vem monitorando desde esta quinta (27) um casal de franceses que buscou atendimento na unidade. Ambos tiveram material coletado para análise, cujo resultado deve sair em até 48 horas."A prefeitura destaca que se tratam de dois casos suspeitos e que os dois pacientes estão em áreas isoladas, não havendo motivo para alarme por parte da população", escreveu em nota, acrescentando que a orientação para permanecer em observação é do Ministério da Saúde."Turistas estrangeiros que buscam atendimento na rede municipal com sintomas de doenças respiratórias e provenientes dos 16 países com circulação ativa do vírus passaram a ser orientados a permanecer em observação até resultados conclusivos de exames", informou.Segundo o site G1, o município afirmou à Justiça que, mesmo apresentando infecção aguda das vias aéreas superiores, febre, odinofagia, mialgia e tosse, os dois franceses insistiram em deixar a unidade.Até agora, o estado do Rio de Janeiro tem 9 dos 132 casos suspeitos de infecção por coronavírus no país, segundo a Secretaria Estadual de Saúde."É importante ressaltar que o estado do Rio permanece no nível zero do seu plano de contingência, sem casos confirmados. No momento, há nove casos sob investigação. Os demais níveis do plano (um, dois e três) serão implementados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos da doença", diz a pasta.