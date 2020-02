Justiça do RJ obriga casal de franceses com suspeita de coronavírus a ficar internado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu nesta sexta-feira (28) à cidade de Paraty (a 250 km da capital fluminense) o direito de manter em internação hospitalar um casal de franceses suspeito de ter contraído o coronavírus.Segundo a decisão da juíza Maria Izabel Pena Pieranti, no plantão noturno da Comarca da Capital, os turistas Sylvie Martin e Jacky Daniel Guy Rivalin insistiam "em deixar a unidade hospitalar a qualquer custo, descurando a própria segurança e da saúde pública".Ambos viajaram para a cidade do Rio no último dia 20, vindos de Barcelona, na Espanha. Chegaram em Paraty na última quarta (26) com sintomas compatíveis à doença e foram foram internados na quinta (27) no Hospital Municipal Hugo Miranda.Entre os sinais que eles apresentam estão infecção aguda das vias aéreas, febre, odinofagia (dor ao engolir), mialgia (dor muscular) e tosse, por isso o casal foi isolado e submetido a exames laboratoriais.Na tarde desta sexta, a Prefeitura de Paraty afirmou que os exames realizados pelo casal descartaram a infecção pelo coronavírus e que eles serão liberados para retornar à pousada onde se hospedaram.A decisão judicial cita ainda que, "ante a seriedade, a urgência e a vulnerabilidade da questão, o município de Paraty vem se valendo do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos para manter os pacientes em tratamento, [...] tendo sido forçado a lançar mão da Guarda Municipal para manter os demandados internados e isolados".A assessoria de imprensa da cidade, porém, afirmou à reportagem que não foi necessário acionar a Guarda Municipal porque o casal aceitou ficar em observação na unidade até o resultado dos exames.A cidade divulgou uma nota ressaltando que "se tratam de dois casos suspeitos e que os dois pacientes estão em áreas isoladas, não havendo motivo para alarme por parte da população". Acrescentou ainda que a orientação para permenacer em observação é do governo federal."Por determinação do Ministério da Saúde, turistas estrangeiros que buscam atendimento na rede municipal com sintomas de doenças respiratórias e provenientes dos 16 países com circulação ativa do vírus passaram a ser orientados a permanecer em observação até resultados conclusivos de exames", diz o comunicado.Até agora, o estado do Rio de Janeiro tem 9 dos 132 casos suspeitos de coronavírus no país, segundo a Secretaria Estadual de Saúde."É importante ressaltar que o estado do Rio permanece no nível zero do seu plano de contingência, sem casos confirmados. No momento, há nove casos sob investigação. Os demais níveis do plano (um, dois e três) serão implementados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos da doença", afirma a pasta.