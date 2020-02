Justiça arquiva inquérito sobre morte de mulher em parque de diversões no ABC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça determinou o arquivamento do Inquérito Policial que investigava a morte de Ilma Pereira de Souza, 40 anos, ocorrida após a vítima se acidentar em um parque de diversões em São Bernardo do Campo (ABC), em julho do ano passado.A decisão foi publicada em 17 de janeiro deste ano, acatando pedido do Ministério Público, o qual entendeu que a morte não ocorreu por omissão ou falha humana.O advogado da família, Ariel de Castro Alves, afirmou que, apesar do arquivamento, vai entrar com pedido de indenização por danos morais e materiais na esfera Civil contra o parque Cidade da Criança, onde ocorreu o acidente.Em depoimento à polícia, a filha de Ilma, de 6 anos, afirmou que gritou, a pedido da mãe que passava mal, para um funcionário parar o brinquedo, uma montanha-russa miniatura conhecida como "Brocumela", no qual ambas estavam. "[A criança] se recordou que a mãe neste momento e com o carro ainda em movimento debruçou-se lateralmente como se fosse vomitar, tendo nessa hora atingido algumas barras de ferro que sustentam o brinquedo", diz trecho do inquérito policial.Ilma, ainda segundo relatado pela filha, bateu a cabeça quatro vezes em ferros de sustentação do brinquedo e, depois disso, foi lançada para fora do carro.Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Mario Covas, em Santo André (ABC), onde morreu de traumatismo cranio encefálico.Resposta Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do parque Cidade da Criança não havia dado nenhum posicionamento até a publicação desta reportagem.Na ocasião do acidente, o parque afirmou que "opera de acordo com todas as normas técnicas e de segurança" e que prestou atendimento à vítima.