SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 26 anos morreu com o diagnóstico de Covid-19 em São Paulo neste sábado (28). A vítima, não identificada, estava internada desde o dia 23 no Hospital Santa Cruz, que comunicou a morte.

O jovem procurou o pronto-socorro da unidade com quadro de síndrome respiratória grave. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital, ele estava em tratamento para hiperuricemia, quando há presença de altos níveis de ácido úrico no sangue.

O teste para Covid-19 foi realizado após uma tomografia de tórax revelar padrão compatível com pneumonite viral, o que tornou o caso suspeito, informou a nota.

Neste sábado, além dos 84 óbitos divulgados pela Secretaria de Saúde de São Paulo, outra morte pelo novo coronavírus no estado foi a de um estudante da USP de 56 anos. Desta maneira, o estado soma 86 mortes.

O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil divulgado pelo Ministério da Saúde subiu para 114 neste sábado (28). Até sexta-feira (27), eram 92 mortes.

O país registra 3.904 casos neste sábado (28) -em relação aos casos confirmados, a mortalidade da doença é de 2,9% no país. O número de registros representa um salto de 14,25% com relação à sexta-feira, quando havia 3.417 casos.