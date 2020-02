Jovem capota carro de luxo e interdita ponte na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 20 anos capotou um carro de luxo, avaliado em mais de R$ 340 mil, quando trafegava perto da mureta da ponte Cidade Jardim (zona sul da capital paulista), por volta das 5h deste domingo (16). O motorista foi levado ao hospital Albert Einstein, com ferimentos leves.Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), até por volta das 13h, parte das pistas da ponte estavam interditadas.A reportagem apurou que o Porsche Cayenne conduzido pelo rapaz é blindado, mas mesmo assim o veículo ficou completamente destruído, após uma sequência de colisões e o capotamento.Após perder o controle, quando saiu do túnel Max Feffer, o carro de luxo bateu contra a mureta, foi alçado fora do chão, e atingiu duas árvores, arrancando uma delas do solo, com a força do impacto. Além disso, o veículo avariou um painel de sinalização da CET, que será removido "por questões de segurança", afirmou a companhia.Segundo os bombeiros, o motorista precisou ser retirado das ferragens do carro blindado, para em seguida ser levado ao hospital. Ele passa bem.A polícia investiga se o condutor consumiu algum tipo de substância antes de dirigir. Não foi informado, até a publicação desta reportagem, se o homem tinha carteira de habilitação e quem seria o proprietário do veículo, que não consta como produto de roubo ou furto, segundo a polícia.Segundo tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o Porsche que se envolveu no acidente, ano 2017, está avaliado em R$ 340.426.TRÂNSITODe acordo com CET, o sentido centro da ponte Cidade Jardim permaneceu completamente interditado e, o sentido bairro com duas faixas, de cinco, também fechadas para carros, até por volta das 13h50, quando as pistas foram liberadas ao tráfego.