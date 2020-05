JBS vai doar R$ 39,2 milhões para o enfrentamento do coronavírus em SP

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa JBS vai doar R$ 39,2 milhões para o enfrentamento do novo coronavírus em São Paulo. Desse total, R$ 10 milhões serão destinados ao estado e R$ 29 milhões a 27 cidades paulistas.

Os recursos vão permitir a construção de hospitais modulares e a compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de saúde, cestas básicas e de higiene e limpeza, entre outros.

Segundo a empresa, as doações vão beneficiar direta e indiretamente mais de 18 milhões de pessoas. Todas as iniciativas serão auditadas pela consultora Grant Thornton.

Ainda de acordo com a JBS, essa doação faz parte de um esforço nacional da empresa no enfrentamento à Covid-19. No total, serão doados R$ 400 milhões a 17 unidades da federação e 162 cidades.