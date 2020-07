Jardim Ângela, na zona sul de SP, tem fim de semana violento

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois crimes ocorridos no sábado deixaram os moradores do Jardim Ângela, na zona sul de SP, assustados.

Na madrugada, uma recepcionista de 32 anos foi morta à facadas. O ex-companheiro dela é o principal suspeito. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, depois de um desentendimento com o ex-companheiro, a mulher teria sido agredida com diversas facadas pelo corpo. Segundo a PM, ao chegar no local da ocorrência, a vítima estava sendo socorrida por familiares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia foi solicitada. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo). A polícia procura agora pelo autor do crime.

Poucas horas depois, pela manhã, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro na estrada Bem Te Vi, também no Jardim Ângela.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de veículo incendiado. No local, encontraram um Fiat Siena em chamas. Dentro dele, no banco traseiro, um corpo totalmente carbonizado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e apagou as chamas. Próximo ao carro, os policiais encontraram uma latinha e uma garrafa de cerveja, que foram encaminhadas à perícia.

Segundo a polícia, o carro pertencia a uma estudante de 28 anos, que estava desaparecida desde a noite de sexta-feira, quando ligou para família e informou que estaria fazendo compras, mas não retornou. O irmão dela ligou para a PM para informar sobre o desaparecimento ocorrido em São José dos Campos (97 km de SP).

Foi solicitada perícia ao local, ao veículo e exame necroscópico ao corpo. O caso foi encaminhado ao 47º Distrito Policial (Capão Redondo), que solicitou assessoramento ao DHPP, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado e é investigado.