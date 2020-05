Isolamento social em São Paulo na terça foi de apenas 47%

Interior do AM não quer covas, quer atenção para os que ainda não morreram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo levantamento do Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente), do governo de São Paulo, o percentual de isolamento social no estado foi de 47% na última terça-feira (12). O percentual de isolamento tem caído no estado desde abril, quando atingiu 59% nos domingos, mas tem mantido a média de 47% nos dias da semana.

O índice da capital paulista ficou em 48%, praticamente o mesmo da média do estado. O número tido como ideal é de 70%, o que evitaria um esgotamento do sistema de saúde.

O município com melhor índice de isolamento é São Sebastião, com 63%, seguido por Ubatuba, com 61%, e Lorena, com 58%.

A central de inteligência, que trabalha em parceria com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, analisa os dados de telefonia móvel para identificar os deslocamentos dos cidadãos nas cidades.

Os dados contam quando a pessoa vai a mais de 200 m de distância de sua casa, servindo para apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior.