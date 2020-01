Isenção de rodízio para deficiente em São Paulo pode ser pedida na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou que portadores de deficiência podem solicitar a isenção do rodízio municipal pela internet. A solicitação deve ser feita no portal SP156.Além das pessoas com deficiência ou doença crônica que comprometa a mobilidade, a possibilidade de isenção do rodízio também se aplica àqueles que transportam deficientes. Os requerentes precisam morar e ter o veículo licenciado na capital ou Grande SP. Se o motorista ou o passageiro residir em outra cidade, é necessário comprovar a necessidade do benefício.Pacientes submetidos a tratamentos médicos debilitantes (como quimioterapia, radioterapia e hemodiálise) também têm direito à isenção. Nesse caso deve ser apresentada comprovação de que o procedimento é realizado em São Paulo.O portal também possibilita a idosos e deficientes que solicitem acesso de veículos aos calçadões da região central e emissão de cartão de estacionamento.COMO PEDIR- Acesse o Portal de Atendimento SP156 e faça login- Clique em "carta de serviços", depois em "trânsito e transporte" e, em seguida, em "rodízio de veículos -isenção para pessoa com deficiência (PCD)";- Preencha o formulário e anexe os documentos solicitados: CNH (Carteira Nacional de Habilitação), CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) e laudo médico que comprove a deficiência- Acompanhe o andamento da solicitação pela internet