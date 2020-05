O gemido da cama no confinamento

O Globo Repórter da sexta-feira passada, sobre a Capadócia Nordestina, registrou a melhor audiência do programa no ano. O programa marcou 23 pontos no PNT, que considera as 15 praças em todo o Brasil, recorde do programa desde novembro de 2019, exibido logo após o último capítulo da novela A Dona do Pedaço. Nesta sexta, percorre a serra catarinense.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.