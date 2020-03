Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Produções jornalísticas que cubram a área da saúde podem concorrer à oitava edição do Prêmio Roche de Saúde, promovido pela Roche América Latina com a secretaria técnica da Fundação Gabo.

As inscrições para o prêmio vão até 2 de abril. A premiação é dividida nas categorias jornalismo sonoro, digital e cobertura diária.

Acesso à saúde, doenças não transmissíveis ou raras, inovação em saúde e seus sistemas, regulação, reformas e políticas públicas são tópicos que as produções precisam abordar.

Podem ser inscritos trabalhos em português e espanhol, veiculados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

Os ganhadores de cada categoria​ recebem um troféu, diploma, um livro Gabo Journalist e podem escolher uma bolsa para participar de um workshop da Fundação Gabo ou do Festival Gabo 2020, com todas as despesas pagas.

Os ganhadores ainda poderão participar do Roche Press Day, fórum anual de educação em jornalismo de ciência e saúde que ocorre no Peru.