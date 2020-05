Iniciativa reúne pet shops para mitigar efeitos da crise

A crepioca do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um movimento criado no fim do mês passado tenta amenizar os efeitos da crise provocada pelo coronavírus no setor de clínicas veterinárias e pet shops.

Encabeçado pela Bayer Pet e agência SA365, o #ApoieUmPetShop quer dar visibilidade a esses estabelecimentos e incentivar o comércio de bairro —o que resulta em menos deslocamentos ou via delivery.

Com o movimento, pequenas lojas podem manter clientela na quarentena por meio digital. A estimativa antes da pandemia era que o mercado faturasse R$ 40 bilhões neste ano, de acordo com o Instituto Pet Brasil.

A partir do site apoieumpetshop.com.br, o cliente pode encontrar e recomenda estabelecimentos do setor veterinário em todo o Brasil. Também é possível compartilhar dados de lojas indicadas nas redes sociais por meio da hashtag #ApoieUmPetShop.

“Tínhamos a expectativa de registrar cerca de mil pet shops durante a campanha toda e, já no lançamento, batemos a meta”, afirma Gui Rios, fundador e diretor executivo da agência. “Com esta ação, diminuímos a barreira digital no caso do pet shop de bairro, que agora pode vender por WhatsApp, já que mostramos aos usuários quais são as lojas mais próximas, grandes ou pequenas.”