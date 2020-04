MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Tem mais TV Cultura. É que estreia nesta segunda, 27, o Jornal da Tarde, que entra no lugar do Jornal da Cultura 1ª Edição (JC1). No comando da bancada, Joyce Ribeiro e Aldo Quiroga apresentam o jornalístico, que chega com visual moderno, com cenário que incorpora o ambiente da redação. Exibição será de segunda a sexta, a partir das 12h25.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.