Inep abre enquete para que estudantes votem em datas do Enem

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Inep abriu neste sábado (20) uma enquete para que estudantes inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) possam votar em datas para aplicação da prova.

A votação vai até as 23h59 do dia 30 de junho e pode ser acessada neste site. Os estudantes que quiserem votar deverão acessar a página do participante e inserir o CPF e a senha cadastrados no portal único do governo.

As alternativas disponíveis são:

1. Primeira opção

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020

Enem digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

2. Segunda opção

Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021

Enem digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

3. Terceira opção

Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021

Enem digital: 16 e 23 de maio de 2021

Marcado inicialmente para novembro, o exame foi adiado pelo MEC (Ministério da Educação) após pressão do Congresso --o Senado chegou a aprovar projeto pelo adiamento um dia antes do anúncio do MEC. O ex-ministro Abraham Weintraub, que viajou para os Estados Unidos após deixar o cargo, era contra a medida.

Já as redes de ensino pediam o adiamento por causa do fechamento de escolas em decorrência da pandemia de coronavírus. Mais de 6 milhões se inscreveram no Enem. Segundo dados do Inep, desse total, 65% já concluíram o ensino médio, 23% estão no terceiro ano e 12% farão a prova como teste.