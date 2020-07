Incêndio atinge interior de túnel de metrô na avenida Paulista, em SP

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros controlaram no início da madrugada desta quinta-feira (9) um incêndio no interior de um túnel do metrô nas proximidades da Estação Brigadeiro, na avenida Paulista, em São Paulo. Oito equipes da corporação foram para o local e trabalharam durante uma hora.

Não há feridos, mas o fogo alto e a fumaça preta que saiu de uma grelha no local assustaram moradores da região e motoristas que passavam por perto. Vários postaram vídeos nas redes sociais antes de o incêndio ser controlado.

Entre 0h05 e 0h47, para segurança dos passageiros, foi interrompida a circulação de trens entre as estações Ana Rosa e Consolação.

As causas do incêndio são investigadas. No início da manhã desta quinta, as operações dos trens estão normais entre as estações.

Na tarde de quarta-feira (8), um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade que fica na região de Santana, zona norte da capital paulista. Cerca de 20 viaturas do Corpo de Bombeiros e aproximadamente 70 profissionais foram necessários para conter o fogo. Ao menos uma pessoa ficou ferida. A vítima é um homem de 18 anos.