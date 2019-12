Incêndio atinge antiga gravadora no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge nesta quinta-feira (26) um prédio comercial de dois andares, na rua General Osório, no centro de São Paulo. Até o momento da publicação desta reportagem, não havia vítimas.Dez equipes dos bombeiros trabalham no combate ao fogo.No local, funcionam a gravadora especializada em música sertaneja, Gravodisc, e uma loja de peças para lambretas e vespas.A dona do prédio e da loja, Luzia Latorre, 68, conta que estava no mezanino e ouviu os gritos da dona da gravadora de que o prédio estava pegando fogo."Eu desci, chamei os bombeiros e tirei as motos que estavam no loca", conta.A gravadora já teve como clientes duplas famosas, como Rick & Renner, Leandro & Leonardo e outros.