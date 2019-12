Imagens mostram idoso atirando em vizinho em prédio no centro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que um idoso de 89 anos atira três vezes, com um revólver, contra um assistente administrativo de 33 anos, no hall do prédio onde ambos moram, no último dia 22 na região da República (centro da capital paulista). A vítima foi ferida na boca e não corre risco de morrer.Segundo a polícia, o idoso se desentendeu com o assistente no dia anterior aos disparos, durante uma festa organizada pela vítima. No livro de ocorrências do prédio, o assistente registrou que o idoso ameaçou seus convidados e os ofendeu "com discriminação".Após este registro, o idoso também escreveu no livro, afirmando que a vítima mentiu, além de a ameaçar de morte. "Esse animal [vítima], me agrediu. Prometi matá-lo e vou cumprir [a ameaça]. Homem igual a ele não merece estar vivo", afirmou o atirador, fazendo referência à homossexualidade da vítima.Após os tiros, o assistente foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde foi medicado e depois liberado.O idoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio duplamente qualificado, mas responde ao caso em liberdade. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) confirmou a decisão alegando que o idoso precisa manter 300 metros de distância da vítima.