Igrejas Católica e Ortodoxa em SP retomam atividades presenciais na próxima segunda

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Igrejas Católica e Ortodoxa em São Paulo poderão retomar as atividades presenciais a partir de segunda-feira (29) seguindo um protocolo de reabertura gradual, aprovado pela prefeitura do município.

As normas foram apresentadas nesta quarta-feira (24) pela Arquidiocese de São Paulo.

De acordo com o protocolo sanitário, as igrejas devem evitar aglomerações e respeitar o espaço mínimo de 1,5 metro entre pessoas, oferecer álcool em gel na entrada e saída dos ambientes e seguir o horário de atendimento ao público previsto pelo Plano São Paulo de reabetura das atividades no estado.

Além disso, os locais também terão que aferir periodicamente a temperatura corporal dos colaboradores e frequentadores e impedir a permanência no ambiente de quem estiver com temperatura igual ou superior a 37,5 ºC.

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) recomenda que fiéis que estejam ou se sintam doentes não frequentem as missas.

Para os frequentadores que são do grupo de risco, a CNBB sugerem assistir às missas durante a semana, quando há um número menor de pessoas em comparação à cerimônia dominical. Os locais também devem ter um controle da quantidade de frequentadores para respeitar o distanciamento.

No documento, a CNBB pede para que as igrejas fixem, em lugares visíveis, cartazes com orientações sobre as regras de higiene e de distanciamento e para que as comunidades organizem equipes para auxiliar os fiéis no cumprimento das normas.

Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, reforça, em carta direcionada às igrejas, que elas não deixem de transmitir as celebrações em ambiente virtual, prática que foi adotada durante a pandemia, para os que não possam comparecer às cerimônias presenciais.