Igreja no ABC vai retomar missas presenciais no próximo dia 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do próximo dia 13 de junho, as igrejas católicas localizadas na região do ABC poderão retomar suas missas presenciais. O anúncio foi feito pelo bispo dom Pedro Cipollini, responsável pela Diocese de Santo André (que também reúne os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).

Por meio de uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o bispo afirmou que a Diocese irá publicar um documento com 60 normas para que a abertura seja viabilizada. Entre elas está o distanciamento entre os fiéis, a desinfecção das igrejas antes e depois das missas, o oferecimento de álcool em gel e a medição da temperatura dos visitantes.

A data escolhida para retomada das missas presenciais, no dia 13 de junho, é o Dia de Santo Antônio, quado ocorrem muitas celebrações na Igreja Católica. Até lá, dom Pedro afirma que não haverá mudanças. Ou seja, as missas continuarão a ser feitas sem a presença do público e com transmissão pela internet, rádio ou televisão por causa do novo coronavírus.

O bispo de Santo André afirma ainda que, apesar da autorização para celebração das missas com público presente, não há uma obrigatoriedade para que os padres cumpram a decisão. "Algumas paróquias podem dizer que não têm condição de reabrir. Não é uma imposição que vem de cima de forma autoritária", adverte.

O bispo também recomenda aos fiéis tenham cuidado ao ir à missa. "O fato de estamos começando um processo para reabrir as celebrações presenciais não diminui em nada a recomendação para que fique em casa. Você não vai ser obrigado a vir à igreja", destaca.

Por fim, o líder da Igreja Católica no ABC salientou que a decisão, tomada pelo Conselho de Presbíteros, está apoiada no Decreto Federal 10.282, publicado no dia 20 de março deste ano. O texto libera o funcionamento de "atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde" durante a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus.

A Arquidiocese de São Paulo foi procurada para informar se também pretende retomar as missas presenciais na capital, mas não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta edição.