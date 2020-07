Idoso cai do 8° andar e morre em Santos

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 74 anos morreu após sofre uma queda no apartamento onde morava no bairro Encruzilhada, em Santos (75 km de SP), no fim da tarde da sexta-feira (10).

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), da gestão João Doria (PSDB), a filha da vítima contou aos policiais militares, que atenderam a ocorrência, que o pai subiu em uma cadeira na área de serviço do apartamento, no 8° andar, e caiu da janela do local em cima de uma cobertura de acrílico no térreo do edifício.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Santos, onde morreu.

Em nota, o hospital afirmou que não possui autorização para prestar informações sobre o caso.

A reportagem apurou que o corpo foi levado para o IML da Praia Grande (78 km de SP) , que confirmou que o ele passou por exame de necrópsia e aguardava os procedimentos funerários até a conclusão desta reportagem.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santos e será investigado pela Polícia Civil.