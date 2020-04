IBGE anuncia morte de diretor que contraiu Covid-19

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE informou que morreu nesta quarta-feira (29) o diretor de informática David Wu Tai, 71, em decorrência de complicações do Covid-19. Ele estava internado desde 17 de abril na UTI da Unimed da Barra da Tijuca e trabalhou por mais de 40 anos no instituto.

"A doença avançou de forma bastante efetiva nele, que acabou não resistindo. Ele foi uma pessoa fantástica e muito importante na casa, foram mais de 40 anos de IBGE, traçou uma carreira importante aqui", disse o coordenador do IBGE Cimar Azeredo.

David ingressou no IBGE em 1978 como coordenador de um projeto de contas no setor público. Depois, coordenou o censo demográfico em São Paulo e foi chefe da divisão de coleta da unidade estadual. Virou diretor-geral do instituto no Rio de Janeiro e coordenou operações nos censos. Também foi coordenador geral.

A pandemia causou diversas mudanças no IBGE. A Pnad desta quinta, por exemplo, foi a primeira realizada por telefone, com objetivo de proteger os trabalhadores. O instituto teve, porém, dificuldades de ouvir os brasileiros.