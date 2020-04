Hospital na zona norte do Rio inicia campanha de testes rápidos para médicos

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

FOLHAPRESS - O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, zona norte do Rio de Janeiro, vai receber uma estrutura de testagem rápida e gratuita de Covid-19 para os profissionais de saúde.

A campanha começa nesta terça (7), às 12h, e é idealizada pela iniciativa privada para a realização de testagem rápida gratuita nos profissionais de saúde de hospitais públicos para diagnóstico do novo coronavírus.

O presidente do Instituto Coalizão Saúde e do Conselho de Administração do Hospital Israelita Albert Einstein, Claudio Lottenberg, é o porta-voz nacional da campanha.

"Garantir um ambiente de trabalho saudável é fundamental para evitar a contaminação de médicos, enfermeiros e técnicos, e evitar que eles se transformem em agentes transmissores", afirmou Lottenberg.

Os exames serão realizados por equipes de laboratórios de análises clínicas locais cadastrados na campanha. O resultado do teste rápido será enviado ao paciente em até 20 minutos após a coleta do sangue.