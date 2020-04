Hospital de campanha em SP recebe 159 pacientes em um dia

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O HMCamp (hospital de campanha) do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo, recebeu, neste sábado (25), 159 novos pacientes com Covid-19. A admissão deles, que demora de cinco a dez minutos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, chegou a gerar uma fila na área de internação.

De acordo com novo protocolo de atendimento do município, os HMCamp feitos pela Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), recebem pacientes com o novo coronavírus em estado menos grave, encaminhados de hospitais da rede pública, com o objetivo de não sobrecarregar UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo).

Até este sábado, boletim do governo municipal apontava que no Anhembi 280 pessoas estavam internadas, com previsão de mais 64 transferências.

Já o HMCamp montado no estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital, contava com 122 internados, também neste sábado.

Os dados deste domingo (26) não foram divulgados pela prefeitura até a publicação deste texto.

Segundo Luiz Carlos Zamarco, coordenador do Núcleo de Assistência Hospitalar do Comitê COVID-19, esta unidade atende pacientes com quadro oncológico e, em um segundo momento, será usado para a convalescência de pessoas que estiverem nas UTIs no sistema público de saúde.

Ambos os hospitais de campanha contam com cerca de dois mil leitos, destinados a pacientes com o novo coronavírus. Um outro está sendo montado no complexo esportivo do Ibirapuera, na zona sul da cidade.

O novo protocolo da prefeitura também orienta para que pacientes com sintomas da Covid-19 permanecem em casa, em isolamento social, após procurar atendimento em unidades de saúde.

Caso os sintomas não melhorem em até quatro dias, o governo municipal orienta para que o doente retorne à unidade primeiramente procurada, da qual pode ser encaminhado para um dos hospitais de campanha.