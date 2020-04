Hospitais públicos de São Paulo têm cerca de 80% dos leitos de UTI ocupados pela Covid-19

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis grandes hospitais públicos, sendo cinco na capital paulista, e um na Grande São Paulo estão com a taxa de ocupação dos leitos em cerca de 80%.

Segundo o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência, isso mostra uma pressão no sistema público de saúde causada pela Covid-19.

Todos os 30 leitos de UTI do Instituto Emílio Ribas estão ocupados. A taxa na enfermaria é de 83% de ocupação. O Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha tem 86% dos leitos ocupados na enfermaria e na UTI.

Os demais observados foram o Hospital Geral de Pedreira (71% na enfermaria e 87% UTI), Hospital Geral de Ferraz de Vasconcelos (71% na enfermaria e 67% de UTI) e Hospital São Paulo (73% na enfermaria e 62 UTI).

O Instituto Central do Hospital das Clínicas foi destinado exclusivamente ao tratamento da doença. Até 13h desta quarta-feira, 73% dos leitos de enfermaria e 83% da UTI estavam ocupados. O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, disse que foram disponibilizados 900 leitos.

O estado de São Paulo tem hoje 11.043 casos de covid-19 com 778 mortes --aumento de 18% no número de confirmações e 12% no de mortes em relação ao dia anterior. Dos mortos, 463 são homens e 315 mulheres.

Na capital paulista, foram confirmados 7.764 casos de Covid-19, com 558 óbitos. Em todo o estado, há 199 municípios com casos confirmados e 78 com registro de mortes.

Uip reiterou a necessidade do isolamento social para achatar a curva de crescimento da doença, uma vez que já pode ser visto um avanço da contaminação para o interior e o litoral. Ele também não descartou a possibilidade de faltar insumos, estrutura física e equipe multidisciplinar.

"A taxa de isolamento é a mesma de ontem, 50%. O pico é esperado para os meses de maio e junho. Estaremos diante de uma montanha ou do Everest", diz Uip.

O hospital de campanha do Ibirapuera está com 80% das obras concluídas. A expectativa é que entre em operação no dia 1º de maio.