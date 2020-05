Hospitais de campanha de São Paulo registram a décima morte

O maior inimigo de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal da Saúde confirmou, na noite deste domingo (3). a décima morte nos hospitais de campanha erguidos pela prefeitura na cidade de São Paulo para casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus no Anhembi (zona norte da capital paulista) e no Pacaembu (zona oeste).

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), a vítima é um homem de 83 anos. Ele morreu sábado (2) e estava internado no Anhembi, onde ocorreram a maioria das mortes nos hospitais de campanha erguidos pelo município - foram nove no total nos leitos da estrutura na zona norte.

No total, há 614 pessoas internadas nos dois hospitais. Segundo a secretaria, 986 pessoas já tiveram alta nos dois locais.

O balanço aponta que ao todo, 1.744 pessoas já tiveram a morte confirmada por Covid-19 no município. E que há outros 20.464 casos da doença confirmados.

No total, 81.543 pessoas fizeram o teste do novo coronavírus e esperam o resultado na cidade de São Paulo.

De acordo com o balanço, entre o dia 9 de abril e o último sábado houve um aumento de 245,9% no número de mortes na cidade, passando de 1.110 óbitos para 3.840 (entre confirmados e casos sob investigação.

Ibirapuera Nota divulgada pelo governo do estado diz que em apenas dois dias o hospital de campanha montado pela gestão João Doria (PSDB) no Ibirapuera (zona sul) teve a internação de 58 pessoas. São pacientes da capital e de cidades da Grande São Paulo. A unidade conta com um total de 268 leitos.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até este domingo o estado registrava 2.627 mortes confirmadas e outros 31.772 casos da doença.