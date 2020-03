O dia de amanhã com o Covid -19

Nessa leva de tentativas de colaborar com a atual situação do planeta, o Canal Off usa suas plataformas digitais para colocar conteúdos destinados ao bem-estar de atletas, que precisam de uma forcinha para cuidar da sua saúde física e mental.

Com a série #RespiraeSeInspira, a yogini Milla Monteiro mostrará práticas e exercícios simples de meditação, respiração. Serão videoaulas no app do Off, IGTVs explicativos no Instagram, meditação guiada no YouTube.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.