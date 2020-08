Homem joga químico em apartamento nos Jardins, em SP, e intoxica 3

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem usou um spray com um produto químico por baixo da porta de um apartamento nos Jardins, bairro de classe alta na zona oeste de São Paulo, e intoxicou três pessoas, que tiveram que ser levadas ao Incor (Instituto do Coração), segundo o Corpo de Bombeiros. Uma outra pessoa foi atendida e liberada no local.

Inicialmente, os bombeiros falaram que havia 20 pessoas passando mal, mas corrigiram a informação na sequência.

O caso aconteceu em um prédio residencial na rua José Maria Lisboa, às 16h24, de acordo com a Polícia Militar. Segundo informações do capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o apartamento estava em reforma. "Ao que parece, ele [o agressor] está desgostoso com essa reforma, jogou o produto, que não sabemos qual é, que intoxicou os trabalhadores desse apartamento e mais algumas pessoas do condomínio. Não se trata de arma química. É ocorrência policial e está sendo averiguado", afirmou à imprensa.

Os intoxicados estão conscientes e sem complicações, segundo os bombeiros. Ao todo, 11 viaturas atendem à ocorrência.