Homem esfaqueia segurança da CPTM dentro da estação Barra Funda, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um segurança da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) de 42 anos foi esfaqueado por um ajudante de motorista, 49, por volta das 7h desta segunda-feira (14), no mezanino da estação Barra Funda da linha 3-vermelha do metrô. A vítima passou por uma cirurgia e permanecia internada, estável, até a publicação desta reportagem, informou a Santa Casa.Segundo Marcelo Monteiro, delegado da Delpom (Delegacia do Metropolitano), o ajudante afirmou em depoimento que saiu do trabalho por volta das 5h e que foi beber em um bar, perto da estação. Após cerca de duas horas, acrescentou, foi para a Barra Funda."Quando o suspeito foi entrevistado, ele estava com certa confusão mental, alegando que havia bebido muito antes de ir para a estação", afirmou o policial.A reportagem apurou que o ajudante teria caminhado até uma escada rolante, na qual passageiros subiam para o mezanino da estação. Como ele estava desorientado, por conta do consumo de álcool, causou transtorno em frente ao equipamento.Para desobstruir a saída dos passageiros que usavam a escada, dois vigilantes foram pedir para que o suspeito saísse da frente do equipamento. Neste momento, segundo o delegado, o suspeito sacou uma faca, com lâmina de aproximadamente dez centímetros, e golpeia o segurança no lado esquerdo do pescoço.Após a violência, o ajudante foi contido pela equipe de seguranças da CPTM e levado à Delpom, onde foi indiciado em flagrante por tentativa de homicídio.Ele seria submetido a uma audiência de custódia, na qual poderia ter a prisão mantida, ou ainda ser liberado. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) não havia confirmado o resultado da audiência até a publicação desta reportagem.