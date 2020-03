O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso, por volta das 13h desta sexta-feira (20), suspeito de comercializar álcool em gel falsificado, em frente à estação Sé do metrô, da linha 3-vermelha, na região central de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, com o suspeito foram encontrados 11 frascos pequenos com a substância, além de um galão do produto.

Informalmente, ele teria dito à polícia que comprou um galão de álcool, sem marca, e que o fracionava em embalagens pequenas, as quais vendia por R$ 5.

Durante abordagem feita por policiais da 1ª Delegacia Seccional do centro, um celular roubado foi encontrado com o suspeito.

A ação ocorreu durante monitoramento da polícia para verificar a venda ilegal de produtos relacionados à prevenção ao coronavírus. O suspeito foi indiciado por receptação de produto roubado e incolumidade pública.