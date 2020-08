Homem é preso suspeito de estuprar os sobrinhos de 3 e 5 anos e divulgar na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta terça-feira (4) sob a suspeita de estuprar os sobrinhos, de 3 e 5 anos, gravar os abusos e compartilhar as imagens com pedófilos na internet. Os crimes ocorreram no início do ano, em São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, a Interpol (Polícia Internacional) na França localizou um fórum na internet em que apareciam duas crianças sendo estupradas por um adulto em São Paulo.

A partir da denúncia, agentes federais conseguiram identificar o suspeito, que é casado e não tem filhos.

"Com o aprofundamento das investigações, verificou-se que o abusador se valia da convivência íntima com as crianças para encontrar oportunidades para estuprá-las, filmá-las e divulgar os arquivos em fórum da internet frequentado por pedófilos", diz trecho de nota da instituição.

A polícia não encontrou indícios da participação de outros parentes das crianças nos crimes. A PF ainda investiga se o material apreendido com o suspeito era comercializado ou trocado por cenas de outras vítimas.

O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de prisão. Já o estupro de vulneráveis prevê de 8 a 15 anos de reclusão.

PRISÕES POR PEDOFILIA

Entre o início de 2016 e junho de 2019, 258 pessoas foram presas no estado de São Paulo acusadas de pedofilia pela internet. Os suspeitos mantinham, compartilhavam e produziam pornografia infantil em computadores e mídias como pen drives e CDs. Os dados são da Polícia Civil.

As prisões caíram de 77 para 24 (-68%) entre 2016 e 2017. Subiram de 24 para 97 (304%) entre 2017 e 2018. Já as 73 detenções, feitas no primeiro semestre de 2019, representam 75% de todos os casos do ano anterior.

Dados do Ministério da Saúde mostram que 58.074 crianças foram vítimas de abuso sexual no Brasil entre 2011 e 2017. Deste total, 43.034 (74,2%) eram meninas e 14.996 (25,8%), meninos. Vítimas entre 1 e 5 anos correspondem a 51,2% do total.