Homem é flagrado com câmera no tênis, que seria usada para filmar mulheres no metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 41 anos foi levado à delegacia, sábado (11), após ser flagrado com uma microcâmera instalada no tênis, supostamente usada para captar imagens de mulheres de saia no metrô. A abordagem ocorreu na estação Carrão, linha 3-vermelha, na zona leste da capital paulista.

Segundo a polícia, além da câmera, foram encontrados com o suspeito, e apreendidos, cabos de vídeo, baterias, cartão de memória e até um monitor de vídeo. A abordagem ocorreu no período da tarde, quando o homem foi levado à Delpom (Delegacia do Metropolitano), onde o caso foi registrado como crime contra a dignidade sexual.

Os objetos apreendidos foram encaminhados para a perícia, que será realizada pelo Instituto de Criminalística. A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), não informou se o suspeito permanecia preso.

Segundo pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, 97% das mulheres afirmam que já foram vítimas de situações de assédio sexual no transporte público, por aplicativo ou ainda em táxis. Além disso, 71% das entrevistadas afirmaram conhecer alguma mulher que passou por alguma situação do tipo. Ao todo, foram ouvidas 1.081 mulheres, em todo o Brasil, em fevereiro do ano passado.

Ainda de acordo com a pesquisa, 41% das entrevistadas afirmaram que foram vítimas de "olhares insinuantes" no transporte público (ônibus, metrô e trem), 10% em veículos de aplicativos e 11% em táxis. Este foi o tipo de situação de assédio mais relatado nas três formas de locomoção.