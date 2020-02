Homem é baleado após sequestrar ônibus com passageiros na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem, que não teve a identidade e a idade informadas, foi baleado pela Polícia Militar em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, após sequestrar um ônibus no terminal do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, por volta das 5h50 deste domingo (23).A perseguição policial ao coletivo foi gravada por câmeras de monitoramento.O suspeito foi socorrido ao pronto-socorro Zoraide Eva Dores, em Itapecerica. O estado de saúde dele não havia sido informado até a publicação desta reportagem.Segundo a polícia, o suspeito, "transtornado", entrou no coletivo e assumiu o volante do veículo, que tinha cinco passageiros e o motorista. O homem teria afirmado que "iria cometer suicídio", conforme trecho de nota da PM, que acrescentou que nenhuma das vítimas se feriu.Policiais militares se depararam com o ônibus trafegando em alta velocidade —o coletivo também teria colidido contra alguns veículos no trânsito. A partir daí, começou uma perseguição, que acabou na rotatória da avenida 15 de Novembro, já na cidade da Grande SP.Uma das imagens mostra o ônibus batendo contra um bloco de concreto de um trecho em obras, o que ajudou o veículo a diminuir a velocidade e contribuiu para que o suspeito perdesse o controle do coletivo.O homem ainda tentou continuar a fuga, dando marcha à ré. Segundo a PM, ele também teria tentado atropelar os policiais que o perseguiram, após os agentes descerem da viatura. Por causa da investida, um policial atirou e feriu o suspeito.O caso é investigado pelo 1º DP de Itapecerica da Serra.