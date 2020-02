Homem é agredido no interior de SP após ser identificado como judeu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 57 anos foi agredido por três pessoas, ainda não identificadas, após ter sido reconhecido como judeu. O crime ocorreu no último dia 10 em Jaguariúna (123 km de SP). O caso foi registrado como lesão corporal e injúria racial.Segundo a vítima relatou em depoimento, ela caminhava em direção à rodoviária da cidade, para pegar um ônibus, quando foi abordada por três homens na rua Anésia Venturini. Ele afirmou que no momento usava um quipá, que é utilizado por judeus na cabeça.O trio, ainda de acordo com a vítima, se aproximou e a chamou de "judeuzinho verme". Ela também disse que um dos homens a agarrou pela cintura, outro pelo pescoço, enquanto o terceiro lhe deu um chute."Depois outro veio e agrediu [a vítima] com um soco de baixo para cima, atingindo os dentes do homem, que veio cair ao solo", diz trecho de boletim de ocorrência.Após as agressões, o quipá foi cortado com um canivete. Segundo contou a vítima, os homens disseram que da próxima vez que encontrassem o "judeuzinho", a "violência seria pior."A vítima foi ao hospital, onde acabou medicada. Ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Jaguariúna dois dias após as agressões.A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), foi questionada sobre a investigação do caso. A pasta, no entanto, não se manifestou até a publicação desta reportagem.