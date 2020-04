Homem com espingarda fere dois moradores de rua na zona leste de SP

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem que não teve a identidade informada foi preso por suspeita de atirar contra dois moradores de rua, usando uma espingarda, por volta das 19h20 desta sexta-feira (24), na região do Tatuapé (zona leste da capital paulista).

As duas vítimas, de identidades também não informadas, permaneciam internadas em estado grave, segundo a polícia, até a publicação desta reportagem.

Segundo o 51º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito teria atirado contra uma das vítimas usando uma espingarda calibre 28, com a numeração raspada. Os motivos para a violência são investigados pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com a polícia, após ferir a primeira vítima, o suspeito se escondeu dentro de um cômodo, embaixo do viaduto da avenida Salim Farah Maluf, até a chegada da PM, contra a qual também teria atirado -- momento em que feriu a segunda vítima.

A reportagem apurou que o homem estava aparentemente transtornado. Como ele não se entregava à polícia, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado.

O major José Luiz Gonçalves, comandante do Gate, assumiu as negociações com o suspeito, que demoraram quase seis horas. "Ele [atirador] estava perturbado, não reativo à comunicação. Por isso, a negociação não evoluiu", explicou o major.

Por fim, policiais forçaram a entrada no local onde o suspeito estava, pela única porta de acesso ao cômodo, e conseguiram o prender.

As vítimas foram encaminhadas pelos bombeiros, em estado grave, para os prontos-socorros da Vila Alpina e João 23, ambos na zona leste de São Paulo.

O caso é investigado pelo 31º DP (Vila Carrão).