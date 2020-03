Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou, na semana passada, a construção da maior ponte para bicicletas já feita na Europa. Ela fica na Holanda e terá cerca de 800 metros de extensão.

A estrutura foi apelidada de Blauwe Loper (Ponte do tapete azul), e passará sobre uma estrada, um lago e uma reserva natural. A rota ligará a cidade de Winschoten à vila de Blauwestad, em uma região perto da fronteira com a Alemanha.

A obra custará 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões) e deve ficar pronta até o fim do ano. Feita de madeira, a ponte foi planejada para durar ao menos 80 anos, segundo o jornal The Guardian.

O acesso será exclusivo para ciclistas e pedestres. As rampas terão inclinação máxima de 2,5%, para facilitar a circulação. A estrutura foi pintada de verde, para não confundir a fauna da região, que conta com a presença de morcegos.

O governo local disse ter planos de ampliar a ponte para até 1 km de extensão. Como comparação, o Minhocão, de São Paulo, tem 3,4 km.

A nova ponte para bikes será maior do que a recordista atual da Europa, que fica em Sölvesborg, na Suécia, e soma 756 metros. No entanto, ambas estão distantes do recorde da China, onde há uma rota elevada para bicicletas com 7,6 km de extensão, chamada de Xiamen Bicycle Skyway. Ela foi aberta em 2017 e fica paralela a um corredor de ônibus.