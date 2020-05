Helder Barbalho anuncia segundo hospital de campanha em Belém

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que Belém terá um segundo hospital de campanha para atender vítimas de Covid-19. Serão instalados leitos clínicos no centro de convenções Centenário da Assembleia de Deus, afirmou Barbalho em publicação nas redes sociais na noite deste sábado (2).

A intenção é que o local abrigue pacientes com casos menos graves, enquanto o hospital de campanha já em operação fique com os 240 leitos dedicados a UTI. O governo paraense não divulgou a capacidade do novo hospital, quando ele ficará pronto e que custo terá.

No Twitter, Barbalho disse que conversou com o pastor Samuel Câmara, líder da Igreja Mãe, a primeira das Assembleias de Deus no Brasil, e dono da rede de televisão Boas Novas. O centro de convenções Centenário da Assembleia de Deus, inaugurado em 2011, possui 13 mil metros quadrados e chega a receber 20 mil pessoas em eventos religiosos.

O Pará tinha, neste sábado (2), 3.727 casos confirmados e 306 mortes pelo novo coronavírus.