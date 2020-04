'Haverá muitas mortes' por coronavírus nos próximos dias, diz Trump

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse aos americanos para se prepararem para um grande aumento nas mortes por coronavírus nos próximos dias, enquanto o país enfrenta o que ele chamou de as duas semanas mais difíceis da pandemia.

"Haverá muita morte", disse Trump em uma entrevista coletiva neste sábado (4).

Ele rebateu as críticas de que o governo federal não fez o suficiente para fornecer aos estados os ventiladores que muitos pacientes com com quadros graves da Covid-19 precisam para sobreviver, dizendo que alguns governadores estão pedindo mais máquinas do que precisarão.

"O medo da escassez levou a pedidos desnecessários", disse Trump sobre o pleito que seu governo recebeu para distribuir equipamentos do estoque estratégico nacional.

Os Estados Unidos têm o maior número mundial de casos conhecidos de COVID-19. Mais de 306 mil pessoas foram diagnosticadas no país e mais de 8.300 morreram, segundo um relatório da Reuters.

Os especialistas médicos da Casa Branca prevêem que entre 100 e 240 mil americanos podem morrer na pandemia, mesmo que as ordens de confinamento sejam cumpridas.

"Estamos chegando a um momento que será muito terrível", disse Trump na Casa Branca. "Provavelmente nunca vimos nada parecido com esse tipo de número [de mortes]. Talvez durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ou algo assim."