Gruta do Bom Jesus da Lapa é enfeitada com tapete na celebração de Corpus Christi

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradição no país, os tapetes coloridos para marcar a celebração de Corpus Christi foram cancelados nesta quinta-feira (11) na maioria dos lugares onde a Igreja Católica costuma realizar o evento, como em Santana de Parnaíba, na Grande Sâo Paulo. O motivo é o distanciamento social que exige a pandemia do novo coronavírus.

Mesmo sem a presença de fiéis durante a quarentena, a gruta do Bom Jesus da Lapa (BA) foi enfeitada com tapetes coloridos na celebração do Corpus Christi Mas, apesar de não poderem ser vistas pessoalmente pelos fiéis, as obras de arte criadas com serragem colorida, cascas de ovos e pó de café foram feitas dentro da gruta que abriga o Santuário do Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia.

"As igrejas estão até retornando, contudo, com muito cuidado e seriedade! São pequenos grupos que participam das celebrações. A grande maioria das igrejas realiza as missas pela internet, sem público", fala o frater Flávio Alexandre da Silva, 41, membro da Congregação dos Redentoristas do Santuário de Aparecida.

Em São Paulo, as 304 paróquias que fazem parte da Arquidiocese receberam orientações do cardeal Dom Odilo Scherer para celebrar a Solenidade de Corpus Christi no contexto da pandemia de Covid-19 e das medidas de isolamento social que impedem a realização de celebrações com a presença de fiéis. Por isso, as redes sociais foram utilizadas para a transmissão das missas.