Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos suspeitos de participar de um arrastão a um supermercado, por volta das 11h de sábado (14), na região do Itaim Paulista (zona leste da capital paulista). Entre 20 e 30 pessoas participaram do saque, de acordo com a polícia.

Um representante do mercado afirmou à polícia que um dos suspeitos se aproximou do fiscal do estabelecimento e o questionou se estava armado, segurando-o em seguida. Na sequência, dezenas de pessoas, incluindo adolescentes, entraram na loja e saquearam o comércio. Foram levados produtos como cigarros, chocolates e bebidas.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou cinco suspeitos. Um deles, de 20 anos, estava com uma sacola cheia de cigarros, segundo a polícia. O grupo, incluindo um adolescente que não teve a idade informada, foi encaminhado ao 50º DP (Itaim Paulista). Após ouvir os suspeitos, a polícia manteve dois presos por furto. Foram apreendidas com o grupo cinco caixas de cigarro, duas de chocolate, além de uma perua Kombi, pertencente a um dos presos. A defesa dos suspeitos não foi localizada pela reportagem.