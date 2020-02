Grupo de PMs que reagiu e atirou em Cid Gomes ocupa outro batalhão no interior do Ceará

SOBRAL, CE (FOLHAPRESS) - Os policiais militares que estavam no batalhão onde o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado na quarta-feira (19) ocupam desde a madrugada desta sexta (21) um outro quartel em Sobral, cidade a 270 km de Fortaleza. Eles protestam por melhor reajuste salarial.A tomada da sede do Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas) e da 4ª Cia da BPRaio, grupo da PM que faz patrulhamento em motos, foi tranquila, segundo o vereador de Sobral Sargento Ailton. Ele atua como uma liderança para os manifestantes na cidade que é berço político de Cid e de seu irmão Ciro Gomes. O Solidariedade decidiu expulsá-lo sumariamente do partido."O pessoal recuou da ocupação do outro batalhão [3º Batalhão da PM] por estratégia depois de tudo que aconteceu e agora ocupou essa outra sede, sem problema algum. A ideia é ficar por aqui até existir um acerto entre o governo e as lideranças dos policiais em Fortaleza", disse Sargento Ailton.Foi do Ciopaer que no início da tarde de quinta (20) Cid Gomes embarcou no helicóptero que o transferiu de Sobral para um hospital particular em Fortaleza —sua saúde segue estável após receber os dois tiros, e não há risco de morte.Segundo Sargento Ailton, cerca de 60 pessoas, entre policiais e manifestantes, estavam na manhã desta sexta na sede do Ciopaer. Há no local 12 viaturas e 14 motos que tiveram os pneus esvaziados. "Foi tudo tranquilo, há uma irmandade entre os policiais", disse Sargento Ailton.Na madrugada de quinta, horas após Cid Gomes ser baleado depois de tentar entrar no 3º Batalhão dirigindo uma retroescavadeira, os policiais deixaram o local antes da chegada do Batalhão de Choque, que reocupou para o governo o quartel. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará ainda não se pronunciou sobre a nova ocupação.Há batalhões ocupados em Fortaleza e cidades da região metropolitana da capital cearense, como Caucaia.