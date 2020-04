Grupo de 900 brasileiros na Bolívia começa a retornar ao país

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um comboio de 11 ônibus transportando 434 brasileiros que estavam na Bolívia desembarcou nesta sexta-feira (3) em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com país vizinho. Outras 315 pessoas também deverão deixar o país com destino ao Brasil ainda nesta sexta.

A estimativa é que, no total, cerca de 900 brasileiros na Bolívia sejam repatriados, grande parte deles estudantes de medicina.

Ao atravessar a fronteira, os veículos estão passando pela barreira de controle sanitário montada na sede da Receita Federal, no município sul-mato-grossense, de acordo com o governo do estado.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, com negociação com as autoridades bolivianas, foi possível repatriar os brasileiros com um transporte extraordinário, já que não há ônibus regulares transitando pela fronteira diante da pandemia do novo coronavírus.

Agentes das forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão fazendo a triagem dos brasileiros que desembarcam do país.

Segundo o governo do estado, antes de os passageiros seguirem para os destinos finais, a Polícia Federal também está fazendo a conferência dos documentos e técnicos da Anvisa farão o acompanhamento clínico de quarentena dos repatriados em razão da Covid-19.

De acordo com o Itamaraty, ao todo, já são 9.200 repatriados de diversos países desde o início da crise.