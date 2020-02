Grupo agita Guarulhos com canções de samba em apresentação gratuita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Pegada de Gorila faz um show gratuito às 16h30 deste domingo (1º), no Sesc Guarulhos (Grande SP), no qual lançará o primeiro disco da carreira, "Divina Canção". O álbum já está disponível nas plataformas digitais e conta com 14 músicas.A apresentação contará ainda com a participação especial da Velha Guarda Musical da Nenê de Vila Matilde, dos sambistas Beto Davis e Luiz Neto e do baterista Jorge Gomes, que também integra a banda do cantor Zeca Pagodinho."O Sesc é muito importante para toda a região. Fico muito feliz de ter a possibilidade de realizar um show gratuito para nosso público", diz Koka Pereira, idealizador do grupo.Formado por moradores do Itaim Paulista (zona leste da capital) e de Guarulhos, o Pegada de Gorila une ao samba ritmos como o maxixe, o choro e a música instrumental. A faixa-título é um dos destaques e foi escrita por pelo grande Almir Guineto (1946-2017), Ratinho e Capri.As 14 faixas do eclético disco retratam a versatilidade do grupo. O partido-alto "Samba de Noite, Samba de Dia" abre o álbum, que ainda inclui o maxixe instrumental "Damas Grátis" e os sambas dolentes "Doce Prazer" e "Mel pra Minha Dor".Atualmente, o conjunto é formado por Mayara e Francisco MB (voz), Marcelinho Monserrat (violão 7 cordas), Emerson Bernardes (cavaco), Samuel Marques (trombone), Koka Pereira (percussão), Marcelo Ramos (pandeiro) e Porquinho (surdo).SAMBA PEGADA DE GORILAQuando: Neste domingo, às 16h30.Onde: Sesc Guarulhos - praça de convivência (r. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Guarulhos, tel. (11) 2475-5550).Quanto: Grátis.Classificação: Livre.