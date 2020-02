A HBO anunciou o início das filmagens de Os Esquecidos para segunda-feira, 17. A série de suspense e mistério terá locações em São Paulo, Paranapiacaba e outras cidades do interior paulista. No elenco, Caroline Abras, Daniel Rocha, Silvero Pereira, James Turpin e Osvaldo Mil. Ao todo, serão dez episódios, que mostram um grupo de jovens que se perde em uma trilha na Serra do Mar. A direção é de Fábio Mendonça.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.