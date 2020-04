Governo libera entrada de estrangeiros com material para transplante de medula

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio às restrições de entrada no Brasil, o ministro da Justiça, Sergio Moro, decidiu autorizar o ingresso de estrangeiros portadores de células para transplante de medula no país.

A exceção foi aberta após aviso da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de que as medidas de controle por causa da pandemia do coronavírus estavam atrapalhando a importação.

O órgão disse a Moro que um portador que estava saindo da Alemanha foi impedido de embarcar.

"Autorizo desde logo que estrangeiros portadores de células progenitoras hematopoéas (CPF) para transplantes na modalidade de bagagem acompanhada ingressem no Brasil sem as proibições decorrentes da pandemia do novo coronavírus", diz trecho da portaria do ministro.​