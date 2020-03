Governo do RS estende suspensão de aulas até 30 de abril

A sala rosa do PS 28 de Agosto

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na tarde desta terça-feira (31) que as aulas no estado seguirão suspensas até 30 de abril.

As aulas na rede estadual foram suspensas no dia 19 de março e o decreto valia até o dia 3 de abril. O governador se antecipou e anunciou o novo prazo para que as famílias possam se planejar.

O estado será o primeiro a fazer um grande estudo amostral sobre a proliferação do novo coronavírus. A partir dos dados, medidas de isolamento poderão ser reavaliadas. "É na ciência que baseamos nossas decisões", disse Leite.

Mesmo com os primeiros resultados da pesquisa, as aulas seguirão interrompidas até o final do próximo mês.