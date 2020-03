Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), encaminhou pedido à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que suspenda voos internacionais com destino ao seu estado.

Segundo nota divulgada na noite desta terça-feira (17), o pedido do estado alega que os órgãos federais não possuem estrutura humana e material para exercer a fiscalização adequada de passageiros que desembarcam no país.

O pedido assinado pela governadora pede que essa estrutura seja reforçada e cita que o vírus Sars-CoV-2 já foi reconhecido como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

O RN tem 33 casos suspeitos e um caso confirmado do novo coronavírus - uma mulher que viajou para a Europa, ficou em isolamento em Natal, mas já foi liberada.