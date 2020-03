Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governo do Rio proibiu, nesta terça-feira (17), a circulação de transporte público entre os municípios da região metropolitana e as demais cidades do estado.

Decretada pelo governador do Rio, Wilson Witzel, a medida foi especificada em portaria do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado.

Segundo a portaria, os veículos das modalidades regular, fretamento e complementar que circulam dentro da região metropolitana só poderão transitar com todos os passageiros sentados.

Ainda segundo a portaria, está proibida a circulação de veículos entre a região Metropolitana e os demais municípios do estado.

A portaria define os 22 municípios que integram a região metropolitana, incluindo Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis.

Entre essas cidades, os veículos poderão circular desde que os passageiros estejam sentados. Não será permitido o transporte de passageiros para fora da região metropolitana, nem a entrada de veículos saídos dos demais municípios do estado.

No Rio, o prefeito Marcelo Crivella anunciou a decisão de permitir o trânsito de veículos apenas com passageiros sentados. Pela determinação, o motorista de ônibus não deverá parar caso a lotação esteja completa.

As janelas dos ônibus, que são fixas, também serão retiradas para permitir ventilação natural.