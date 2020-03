Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do Distrito Federal ampliou as medidas para tentar conter a transmissão do novo coronavírus.

Decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) impede o funcionamento de salas de cinema e de teatro por 15 dias.

A partir desta segunda-feira (16), as aulas nas redes pública e privada de ensino -inclusive universidades e faculdades- também ficarão suspensas por mais 15 dias. As escolas estão fechadas desde quinta (12). O governador, portanto, prorrogou essa medida.

O decreto deste sábado (14) faz ajuste no calendário da rede pública. Rocha antecipa as férias escolares para esse período de aulas suspensas, cujo objetivo é reduzir o risco de contaminação.

Para as escolas e faculdades particulares, o governador não determina a antecipação de férias. Isso ficará a critério de cada unidade.

Outra medida de Rocha foi prorrogar, por mais 15 dias, a suspensão de eventos com público acima de 100 pessoas que necessitem de licença das autoridades públicas locais.

Os prazos estabelecidos no decreto poderão ser revistos a qualquer momento pelo governo do Distrito Federal.

O governador reforçou que, nesses 15 dias, os bares e restaurantes deverão manter uma distância mínima de dois metros entre as mesas.

No decreto que ampliou as medidas de combate ao coronavírus, Rocha também determina que os eventos esportivos no Distrito Federal semente poderão ocorrer com os portões fechados ao público e precisarão de autorização sanitária.

Servidores públicos e prestadores de serviço contratados pelo Distrito Federal deverão permanecer em casa ou em regime de teletrabalho caso apresentem sintomas, como febre, tosse seca e dor de garganta. A medida também vale para esses funcionários em caso de viagem internacional realizada nos últimos dez dias.

Nesta sexta (13), o governo do Distrito Federal criou um grupo para desenvolver ações de prevenção e enfrentamento ao covid-19.

Rocha, agora, incluiu o Procon nesse grupo. A preocupação do governador é com o aumento abusivo de preços de produtos e serviços.

O decreto que amplia e prorroga medidas no Distrito Federal já entrou em vigor neste sábado.